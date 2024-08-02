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20:07, 2 августа 2024Наука и техника

В Microsoft раскрыли историю самой известной ошибки Windows

Microsoft: в Windows в разное время было три разных «синих экрана»

Фото: Unsplash

Бывший инженер Microsoft Рэймонд Чен раскрыл происхождение BSOD — самой известной ошибки Windows. Рассказ Чена опубликован в блоге разработчиков компании.

По словам специалиста, BSOD (Blue Screen of Death) или «синий экран» считается самой известной ошибкой в ОС Windows. Рэймонд Чен заявил, что в интернете якобы есть три истории создания «синего экрана» — непосредственно от Чена, бывшего главы Microsoft Стива Балмера и программиста Джона Верта. Инженер отметил, что между рассказчиками нет противоречий, и на самом деле в разное время в Windows было три разных «синих экрана».

Чен признался, что самую первую версию BSOD называли в компании «синим экраном несчастья». Он появлялся не автоматически из-за критической ошибки, а когда пользователь был недоволен работой своего ПК. При нажатии клавиш Ctrl+Alt+Del запускался продвинутый режим работы с компьютером.

В Windows 3.1 BSOD стал черным, однако он не предоставлял пользователю никакой информации об ошибке. В 1993 году, с появлением Windows NT 3.1, программист Джон Верт разработал новый «синий экран», который с небольшими изменениями сохранился по настоящее время. Также в Windows 95 появился обновленный BSOD, над которым работал непосредственно Рэймонд Чен.

В конце июля корпорация Microsoft рассказала о новом сбое своего оборудования по всему миру. Неполадки зафиксировали менее чем через две недели после крупного сбоя, который привел к глобальной поломке компьютеров.

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      Андрей Ставицкий
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