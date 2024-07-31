В работе сервисов Microsoft зафиксировали новый сбой

Microsoft рассказала о новом сбое оборудования по всему миру

Корпорация Microsoft зафиксировала новый сбой своего оборудования по всему миру. На это обратило внимание издание Digital Trends.

Сообщение о проблемах с доступом к сервисам Microsoft 365 появилось в соцсети X компании вечером 30 июля. В том числе возникли проблемы в работы облачных сервисов, почты и прочих служб. В корпорации заявили, что работают над устранением проблемы.

По словам журналистов Digital Trends, новый сбой произошел менее чем через две недели после последнего глобального сбоя. Тогда в результате неполадок с оборудованием поставщика Microsoft CrowdStrike миллионы пользователей по всему миру столкнулись с проблемами. «Хотя этот сбой не имеет такого же масштаба, он является еще одним напоминанием о том, насколько важны и всеобъемлющи сервисы Microsoft», — отметили авторы.

В ночь на 31 июля в Microsoft заявили, что устранили все проблемы. На сайте статуса работы служб Microsoft говорится, что все системы работают в штатном режиме. В компании не стали раскрывать причин новых неполадок.

В конце июля американская корпорация Microsoft признала, что цифры пострадавших от глобального сбоя 19 июля могли быть занижены. Сразу после того, как стало известно о неполадках, в компании рассказали о 8,5 миллиона компьютеров, работа которых была нарушена.