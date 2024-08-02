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18:16, 2 августа 2024Бывший СССР

Бывший советник Кучмы рассказал о росте сопротивления власти Зеленского на Украине

Соскин: на Украине растет сопротивление власти Зеленского

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине среди населения растет сопротивление власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«Гражданское общество, по сути, расколото. То есть практически уже президента нет как такого легитимного. (…) Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым», — заявил Соскин.

По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввиду возникновения «социального взрыва» и революционной ситуации могут начать захватывать города и устанавливать военную власть.

Ранее Соскин заявил, что поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только «хватать и похищать людей».

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      Валентин Карант
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