Соскин: на Украине растет сопротивление власти Зеленского

На Украине среди населения растет сопротивление власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.

«Гражданское общество, по сути, расколото. То есть практически уже президента нет как такого легитимного. (…) Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым», — заявил Соскин.

По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввиду возникновения «социального взрыва» и революционной ситуации могут начать захватывать города и устанавливать военную власть.

Ранее Соскин заявил, что поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только «хватать и похищать людей».