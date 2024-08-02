На Украине среди населения растет сопротивление власти президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале.
«Гражданское общество, по сути, расколото. То есть практически уже президента нет как такого легитимного. (…) Положение обостряется: продолжаются эти поджоги машин, продолжается сопротивление, то есть оно становится все более массовым», — заявил Соскин.
По его словам, командиры подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввиду возникновения «социального взрыва» и революционной ситуации могут начать захватывать города и устанавливать военную власть.
Ранее Соскин заявил, что поставки западных ракет и самолетов Украине для нанесения ударов по территории Российской Федерации только усугубят ситуацию для страны. По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский некомпетентен в ведении боевых действий и может только «хватать и похищать людей».