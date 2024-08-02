Женщина попала в больницу из-за боли под ребрами и узнала о последней стадии рака

Пользовательница Reddit рассказала, как попала в больницу с сильной болью из-за желчного пузыря и случайно узнала о том, что у нее рак на последней стадии. Она призналась, что до сих пор пребывает в состоянии шока из-за диагноза.

По словам автора поста, у нее возникла сильная боль в правом подреберье, из-за чего она попала в больницу. Врачи заподозрили у нее проблемы с желчным пузырем, однако анализы показали, что этот орган был в порядке. Но при этом КТ и рентген продемонстрировали, что у пациентки рак легких. «Они до сих пор считают, что дело все-таки было в желчном, потому что рак не вызывает такую боль», — добавила она.

Женщина рассказала, что в итоге у нее диагностировали аденокарциному на последней стадии. «У меня не было никаких симптомов, я никогда не курила. Это было и остается для меня ужасным шоком, с которым я до сих пор полностью не смирилась», — заявила рассказчица.

Автор публикации также отметила, что с момента постановки диагноза прошел год и она все еще проходит лечение. При этом, как указала женщина, в ее случае не показана операция и до конца излечиться невозможно. Она призвала пользователей Reddit заботиться о своем здоровье и вовремя проходить обследования.

Многие комментаторы посочувствовали женщине. «У меня лимфома Ходжкина, четвертая стадия. Но я выжил. Не сдавайся», «У меня дважды находили рак, но я все еще здесь», «В 40 лет мне диагностировали четвертую стадию рака, но сейчас, в 50 лет, мне стало лучше», — рассказали другие пользователи портала.

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