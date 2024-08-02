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21:00, 2 августа 2024Россия

Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле вновь выросло

МЧС: жертвами обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стали восемь человек

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле вновь выросло. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

Из сообщения ведомства следует, что из-под завалов постройки достали тело восьмой жертвы трагедии. «Спасены 15 человек, в том числе 7 детей (...). С места уже вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора», — рассказали в МЧС о ходе работ в Нижнем Тагиле.

Как сообщает ТАСС, врачи оценивают состояние пятерых пострадавших при взрыве и обрушении как тяжелое. Всего на стационарном лечении находятся 11 человек.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. 3 августа в городе объявили днем траура по жертвам обрушения.

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      Марк Леонов
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