Число жертв обрушения дома в Нижнем Тагиле вновь выросло

МЧС: жертвами обрушения пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле стали восемь человек

Число жертв обрушения пятиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле вновь выросло. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

Из сообщения ведомства следует, что из-под завалов постройки достали тело восьмой жертвы трагедии. «Спасены 15 человек, в том числе 7 детей (...). С места уже вывезено порядка тысячи тонн обломков строительных конструкций и мусора», — рассказали в МЧС о ходе работ в Нижнем Тагиле.

Как сообщает ТАСС, врачи оценивают состояние пятерых пострадавших при взрыве и обрушении как тяжелое. Всего на стационарном лечении находятся 11 человек.

О взрыве газа в многоквартирном доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились первый и второй подъезды здания. 3 августа в городе объявили днем траура по жертвам обрушения.