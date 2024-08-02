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13:33, 2 августа 2024Наука и техника

Командир группы РЭБ рассказал о подавлении дронов ВСУ

РИА Новости: силы РЭБ снизили активность дронов ВСУ на запорожском направлении

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Командир подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) раскрыл, как российским военным удалось снизить активность дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам командира подразделения с позывным «Барсик», ему и его подчиненным приходится постоянно получать новую информацию о беспилотных летательных аппаратах. «Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое», — заметил военный.

«Барсик» рассказал, что у его подразделения достаточно большой процент ликвидированных дронов противника. «Они взрываются, но взрываются в стороне, не нанося никакого ущерба», — заметил собеседник агентства.

Командир подразделения РЭБ также сообщил, что тактика противника меняется очень быстро: «Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, — это небо и земля». Поэтому бойцам приходится получать данные о военной технике ВСУ разными способами — начиная от анализаторов спектров сигнала и заканчивая изучением посаженных или сбитых дронов.

В конце июля источники в Минобороны России рассказали, что для летчиков армейской авиации разработают методику борьбы с атакующими вертолеты дронами-камикадзе. Новые приемы создают на основе опыта спецоперации.

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      Андрей Ставицкий
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