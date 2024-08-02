Командир группы РЭБ рассказал о подавлении дронов ВСУ

РИА Новости: силы РЭБ снизили активность дронов ВСУ на запорожском направлении

Командир подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) раскрыл, как российским военным удалось снизить активность дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам командира подразделения с позывным «Барсик», ему и его подчиненным приходится постоянно получать новую информацию о беспилотных летательных аппаратах. «Развитие техники не стоит на месте ни у нас, ни у противника. Каждый день появляется что-то новое», — заметил военный.

«Барсик» рассказал, что у его подразделения достаточно большой процент ликвидированных дронов противника. «Они взрываются, но взрываются в стороне, не нанося никакого ущерба», — заметил собеседник агентства.

Командир подразделения РЭБ также сообщил, что тактика противника меняется очень быстро: «Если сравнивать с тем, что было год или полтора назад, — это небо и земля». Поэтому бойцам приходится получать данные о военной технике ВСУ разными способами — начиная от анализаторов спектров сигнала и заканчивая изучением посаженных или сбитых дронов.

В конце июля источники в Минобороны России рассказали, что для летчиков армейской авиации разработают методику борьбы с атакующими вертолеты дронами-камикадзе. Новые приемы создают на основе опыта спецоперации.