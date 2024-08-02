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02:01, 2 августа 2024Из жизни

Двухметровая порномодель назвала рост привлекательных для нее мужчин

Фото: @marietemara

Порномодель из США ростом под два метра рассказала, какого роста должен быть ее возлюбленный. Об этом сообщает Daily Star.

29-летняя Мари Темара из города Сиракьюс, штат Нью-Йорк, прославилась в 2020 году. Тогда ее уволили с работы, и она стала моделью для взрослых. Женщина снимает откровенные видео для платформы OnlyFans и утверждает, что ее рост составляет 211 сантиметров. Больше всего она привлекает мужчин, для которых высокие женщины являются сексуальным фетишем.

В других социальных сетях Темара публикует истории о своих путешествиях, вечеринках с друзьями и общении с родственниками, причем все из они тоже очень высокие. Модель утверждает, что зарабатывает на контенте по 100 тысяч долларов (8,5 миллиона рублей) в неделю.

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Недавно Темара сообщила, что, несмотря на собственный высокий рост, она совсем не поклонница высоких мужчин. «Большинству парней не понравится, когда они узнают… но я встречаюсь только с королями коротышек ниже 180 сантиметров», — подписала она одно из своих видео.

При этом издание уточняет, что настоящий рост Темары составляет около 190 сантиметров, так что ее избранник будет ненамного ниже ее.

Ранее проживающая в США австралийская порнозвезда и блогерша Хейли Дэвис, которая прежде работала стриптизершей, раскрыла, сколько мужчин изменяют женам и возлюбленным на мальчишниках. Она утверждает, что таких гостей на особых вечеринках большинство.

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      Никита Савин
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