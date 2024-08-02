Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ столкнулись с тактическим кризисом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с тактическим кризисом на нескольких направлениях фронта. Об этом заявил бывший полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает РИА Новости.

По его словам, еще несколько месяцев назад для ВСУ было одно критическое направление. В настоящее время, добавил Стариков, тактический кризис фиксируется на покровском и торецком направлениях, его элементы также наблюдаются на южнодонецком направлении. Вместе с тем сложная обстановка для украинской армии отмечается на волчанском и купянском направлениях.

«[Вооруженные силы России] потихоньку вгрызаются и заставляют нас перебрасывать войска. Где мы не успеем перебросить, значит, там они пробьют дырку, то есть там они начнут пробивать и потихоньку проходить», — рассказал экс-полковник СБУ.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов признал преимущество Российской армии над украинской. Он заявил, что Вооруженные силы России обладают серьезным численным превосходством.