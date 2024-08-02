Эксперт рассказал об увеличении зарплат для нескольких профессий

Эксперт Дударев: зарплата ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5%

С 1 октября зарплата для ряда работников бюджетной сферы увеличится на 4,5%, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

К ним относятся военнослужащие, силовики, работники сельских и лесных хозяйств.

«Единовременное повышение зарплат в конкретную дату может касаться только тех профессий, чьи зарплаты формируются из государственного бюджета», — отметил Дударев. Эксперт подчеркнул, что коммерческие структуры определяют сроки и размеры индексаций самостоятельно и индивидуально.

Ранее с 1 августа пяти категориям россиян повысили пенсии. Выплаты повысили сразу нескольким группам граждан. Корректировка затронула всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых уплачивали страховые взносы работодатели. По словам доцента кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, в 2023 году работавших пенсионеров было восемь миллионов человек. Максимальная прибавка составила три пенсионных коэффициента, в 2024 году она составляет 133,05 рубля.