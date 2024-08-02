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20:04, 2 августа 2024Бывший СССР

Энергодар частично остался без света из-за атаки ВСУ

Часть Энергодара из-за атаки ВСУ осталась без электроэнергии

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Часть Энергодара Запорожской области осталась без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

«По предварительной информации, в результате атаки ВСУ произошло аварийное отключение за пределами города», — указывается в сообщении городской администрации.

По словам ведомства, без электричества остались ближайшие к городу населенные пункты. В настоящее время проводится инспекция повреждений для восстановительных работ.

В начале июля ВСУ нанесли артиллерийский удар по подстанции «Луч» в Энергодаре, о чем сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

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