Байден встретил прилетевших в США заключенных по обмену

ABC: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева прилетели в США

Освобожденные в результате обмена с Россией заключенные Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева (признана иноагентом) прилетели в США. Об этом сообщает ABC News.

В аэропорту их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, а также члены семьи.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В Россию вернулись восемь человек. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.