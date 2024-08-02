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06:58, 2 августа 2024Мир

Байден встретил прилетевших в США заключенных по обмену

ABC: Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева прилетели в США

Кадр: YouTube-канал ABC News

Освобожденные в результате обмена с Россией заключенные Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева (признана иноагентом) прилетели в США. Об этом сообщает ABC News.

В аэропорту их встретили президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, а также члены семьи.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. В Россию вернулись восемь человек. Среди них находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

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      Сергей Грехов
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