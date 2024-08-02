Самую дорогую раскладушку Samsung проверили на прочность

Блогер уничтожил Samsung Galaxy Z Fold 6 с помощью песка и ножа

Популярный блогер под ником JerryRigEverything проверил на прочность актуальный складной смартфон Samsung. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале автора.

Специалист, занимающийся изучением конструкции гаджетов, получил в распоряжение Samsung Galaxy Z Fold 6. Это самый дорогой складной телефон корейского бренда, оцененный минимум в 1900 долларов, или около 160 тысяч рублей. В ходе эксперимента JerryRigEverything выяснил, что слабым местом устройства является складной дисплей.

Энтузиасту удалось оставить на металлическом корпусе девайса следы с помощью ножа. Также он проверил работоспособность шарнира флагмана Samsung, поместив устройство в песок. По его словам, шарнир смартфона не вышел из строя после контакта с сыпучими материалами. Однако посредством ножа блогеру удалось фактически уничтожить дисплей Galaxy Z Fold 6.

В ходе испытаний автор удалил защитную пленку с внутреннего гибкого дисплея, а затем легко добрался до внутренностей смартфона. По его словам, пользователи должны аккуратно эксплуатировать экран флагмана Samsung и не допускать контакта с твердыми предметами.

Компания Samsung представила складной смартфон Galaxy Z Fold 6 и прочие флагманы на мероприятии 10 июля. Устройство получило 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X, процессор Snapdragon 8 Gen 3, тройную камеру.