Samsung анонсировала смартфоны Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6

Корейская корпорация Samsung представила новые складные смартфоны и умные часы. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании.

Флагман Galaxy Z Fold 6 получил увеличенный до 6,3 дюйма внешний экран и внутренний 7,6-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X. В компании отметили, что соединяющий половинки корпуса шарнир стал прочнее, складка на экране оказалась менее заметной, а также устройство получило защиту от влаги и пыли по стандарту IP48.

Девайс имеет процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей. Также у аппарата есть внешняя и внутренняя фронтальные камеры — разрешением 10 и 4 мегапикселей соответственно. Galaxy Z Fold 6 вышел с батареей емкостью 4400 миллиампер-часов, Android 14 с оболочкой One UI, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Телефон поддерживает работу со стилусом S-Pen.

Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 6 получила внутренний 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X и внешний дисплей на 3,4 дюйма. Гаджет также работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 3, имеет 12 гигабайт оперативной и от 256 гигабайт встроенной памяти. Смартфон имеет двойную камеру разрешением 50 и 12 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4000 миллиампер-часов.

Также Samsung представила умные часы Galaxy Watch 7, вышедшие в размере 40 и 44 миллиметра, с экраном 1,47 дюйма, процессором Exynos W1000, защитой от влаги. Galaxy Watch Ultra получили 1,47-дюймовый дисплей, титановый корпус, чип Exynos W1000, защиту от влаги до 10 атмосфер.

Новые смартфоны и часы можно будет купить в том числе в России — отечественные ретейлеры объявили цены на модели. Так, в «М.Видео-Эльдорадо» Galaxy Z Fold 6 с накопителем 256 гигабайт оценили в 190 тысяч рублей, 512 гигабайт — 200 тысяч рублей, 1 терабайт — 230 тысяч рублей. Samsung Galaxy Z Flip 6 будет стоить 120 и 130 тысяч рублей за версию 256 и 512 гигабайт соответственно.

40-миллиметровую версию Galaxy Watch 7 оценили в 30 тысяч рублей, модель на 44 миллиметра — 32,5 тысячи рублей. Galaxy Watch Ultra обойдется в 60 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что компания МТС объявила об открытии предзаказа на первые складные смартфоны и умные часы Samsung. Сделать предзаказ можно до 23 июля.