Футболист сборной Украины перешел в «Рому»

Футболист сборной Украины Артем Довбик перешел в «Рому»

Нападающий сборной Украины по футболу Артем Довбик перешел из испанской «Жироны» в итальянскую «Рому». Об этом сообщается на сайте римской команды.

О длительности контракта и его финансовых деталях не сообщается. По информации портала Transfermarkt.de, 27-летний форвард обошелся римлянам в 30,5 миллиона евро. В новой команде футболист будет выступать под 11-м номером, он стал первым украинцем в истории «Ромы».

В минувшем сезоне Довбик провел 36 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 24 гола. Это позволило ему стать лучшим бомбардиром ла лиги.

В активе футболиста 31 матч в составе сборной Украины. Он отметился десятью забитыми мячами.