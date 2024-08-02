Грациозно лежащий леопард в российском зоопарке попал на видео

В Калининградском зоопарке запечатлели на видео грациозно лежащего леопарда

В Калининградском зоопарке на видео попал леопард, грациозно лежащий на траве на огражденной территории. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале учреждения.

В размещенном ролике запечатлен хищник, который вылизывает лапу, забравшись в тень между зарослями в вольере. При этом животное не обращает внимания на людей, которые за ним наблюдают. «У кого как, а у нас — уют и вечерние моционы», — подписали пост сотрудники зоопарка.

В апреле в Приморье засняли «свидание» редких дальневосточных леопардов. На видео попали самец Leo 285M и самка Leo 142F. Камера зафиксировала их новое «свидание» в тоннеле под автотрассой на границе национального парка «Земля леопарда».