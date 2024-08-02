Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

Дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение на ОИ

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала грузина Гурама Тушишвили за неспортивное поведение на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Поводом стал толчок дзюдоистом соперника из Франции Тедди Ринера после окончания встречи в рамках 1/4 финала в весовой категории свыше 100 килограммов. Кроме того, Тушишвили положил французу руку на лицо.

Грузинского дзюдоиста отстранили от участия в утешительном раунде Игр в личных соревнованиях, а также от выступления в смешанном командном турнире. Окончательно срок дисквалификации Тушишвили определит специальная комиссия IJF. В организации отметили, что поведение грузинского спортсмена противоречит духу дзюдо.

Тушишвили — серебряный призер Игр-2020 в Токио. Он также является чемпионом мира и многократным призером первенств планеты.