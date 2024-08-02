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20:36, 2 августа 2024Спорт

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

Дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение на ОИ
Гурам Тушишвили

Гурам Тушишвили. Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала грузина Гурама Тушишвили за неспортивное поведение на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщается на сайте организации.

Поводом стал толчок дзюдоистом соперника из Франции Тедди Ринера после окончания встречи в рамках 1/4 финала в весовой категории свыше 100 килограммов. Кроме того, Тушишвили положил французу руку на лицо.

Грузинского дзюдоиста отстранили от участия в утешительном раунде Игр в личных соревнованиях, а также от выступления в смешанном командном турнире. Окончательно срок дисквалификации Тушишвили определит специальная комиссия IJF. В организации отметили, что поведение грузинского спортсмена противоречит духу дзюдо.

Тушишвили — серебряный призер Игр-2020 в Токио. Он также является чемпионом мира и многократным призером первенств планеты.

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      Алексей Гусев
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