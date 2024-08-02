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12:42, 2 августа 2024Россия

Губернатор показал усыпанную суббоеприпасами ATACMS улицу Севастополя

Глава Севастополя Развожаев показал усыпанную суббоеприпасами ATACMS улицу

Выпавшие из ракеты ATACMS суббоеприпасы по-прежнему лежат на улице Севастополя. Кадры с взрывоопасными предметами показал в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

На выложенных кадрах видно оцепленную военными и сотрудниками силовых ведомств улицу, а также шары суббоеприпасов. На усыпанной боеприпасами улице припаркован автомобиль экстренных служб, который через громкоговоритель предупреждает жителей города о работах по разминированию.

Ранее глава города рассказал, что специалисты местного водоканала выроют яму, в которой и произойдет уничтожение уцелевшей после падения части ракеты.

Часть сбитой над Севастополем ракеты ATACMS упала на жилой квартал в ночь на 2 августа. Это произошло во время отражения массированной атаки на Крым, предпринятой украинскими войсками.

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      Марк Леонов
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