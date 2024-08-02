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16:56, 2 августа 2024Наука и техника

Продажи iPhone упали

ArsTechnica: продажи iPhone снизились, несмотря на рекордную выручку Apple

Фото: Aly Song / Reuters

Корпорация Apple раскрыла результаты за третий квартал 2024 финансового года. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В отчете американской компании говорится, что за год выручка с продажи iPhone упала — с 39,67 до 39,30 миллиарда долларов. При этом в Apple заявили, что продажи iPhone 15 превысили продажи iPhone 14. Также в фирме отметили, что установили рекорд по квартальной выручке — она составила 85,8 миллиарда долларов.

Выручка Apple в Китае — одном из самых главных рынков — снизилась на 6,3 процента, до 14,7 миллиарда долларов. По словам журналистов медиа, это может быть связано с жесткой конкуренцией со стороны Huawei и других местных производителей смартфонов.

Выручка от продажи планшетов iPad выросла почти на 24 процента, до 7,16 миллиарда долларов. Аналитики связали это с выходом новых iPad Pro и iPad Air. Продажи носимых аксессуаров снизились, компьютеров Mac — выросли.

По словам главы корпорации Тима Кука, продажи iPhone в следующем квартале должны вырасти. Топ-менеджер Apple связал это с выходом iPhone 16 и появлением на устройствах бренда сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence.

Ранее аналитики Counterpoint Research заявили, что устройства Apple возглавили топ-3 самых популярных смартфонов на мировом рынке. Самым продаваемым телефонов признали iPhone 15.

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      Андрей Ставицкий
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