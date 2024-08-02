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19:06, 2 августа 2024Наука и техника

Раскрыта дата презентации iPhone 16

9to5Mac: Apple представит смартфоны серии iPhone 16 10 сентября

Фото: Jae C. Hong / AP

Корпорация Apple презентует смартфоны линейки iPhone 16 в середине сентября. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

По версии журналистов медиа, презентация устройств в 2024 году состоится 10 сентября. Также авторы издания полагают, что предзаказы на смартфоны откроют 13 сентября, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты 20 сентября.

Энтузиасты напомнили, что в 2023 году Apple показала новые смартфоны во вторник, 12 сентября. В 2022 году устройства раскрыли в среду, 7 сентября. Наконец, в 2021 году новые iPhone были представлены во вторник, 14 сентября. По словам авторов медиа, Apple ориентируется на национальный праздник День труда, который в США не привязан к определенной дате и отмечается в первый понедельник сентября.

В 2024-м День труда состоится достаточно рано — 2 сентября. Исходя из этого Apple не будет анонсировать смартфоны на этой же неделе, так как многие жители США еще будут находиться в отпусках. По версии авторов 9to5Mac, мероприятие пройдет на второй неделе месяца, во вторник, 10 сентября.

В начале августа стало известно, какие цвета компания Apple выбрала для смартфонов серии iPhone 16. Судя по отчету инсайдера Сонни Диксона, телефоны появятся в цветах Space Black, White и Natural Titanium.

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      Андрей Ставицкий
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