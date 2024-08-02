Apple выпустит черный iPhone впервые за восемь лет

Apple выпустит iPhone в черном цвете впервые за несколько лет

Стало известно, какие цвета компания Apple выбрала для смартфонов серии iPhone 16. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал в своем X фотографию, предположительно, смартфонов iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Судя по снимкам, флагманы выйдут в трех цветах — Space Black, White и Natural Titanium. По словам журналистов медиа, версия Space Black очень напоминает по цвету классические черные iPhone, которые Apple выпускала несколько лет назад.

В материале говорится, что последним смартфоном Apple в «настоящем» черном цвете был iPhone 7, который вышел восемь лет назад. Затем дизайнеры компании начали экспериментировать с внешним обликом устройств и чаще использовали оттенки черного, а также серебристый, желтый, зеленый, золотой и прочие цвета.

Вариант Natural Titanium, о котором также рассказал Сонни Диксон, напоминает аналогичную расцветку, которая появилась в линейке iPhone 15 Pro. Также до сих пор неизвестно, в каких цветах будут доступны стартовые смартфоны серии. По словам авторов Appleinsider, будущей осенью Apple представит четыре девайса — базовые iPhone 16 и 16 Plus и продвинутые iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

В конце июля стало известно, что корпорация Apple намерена запустить производство новых флагманских смартфонов за пределами Китая. В компании начнут производство iPhone 16 Pro и 16 Pro Max в Индии.