Из-под завалов взорвавшегося в Нижнем Тагиле дома вынесли тело ребенка в черном мешке

Из-под завалов рухнувшего в Нижнем Тагиле дома достали тело еще одного человека

Из-под завалов рухнувшего после взрыва в Нижнем Тагиле пятиэтажного дома достали тело еще одного человека. Об этом сообщает портал E1.RU в Telegram-канале.

На выложенных изданием кадрах видно, что спасатели вынесли из-под развалов взорвавшегося дома тело, помещенное в черный полиэтиленовый мешок. Таким образом, число жертв трагедии выросло до пяти.

В МЧС подтвердили факт. «Предварительно, это девочка», — рассказали в ведомстве.

Спасательная операция на месте обрушения была завершена утром 2 августа. Всего из-под завалов жилого дома спасли 15 человек: семь детей и восемь взрослых.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения.