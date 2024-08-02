Спасательную операцию на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершили

«112»: спасательная операция на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершена

Спасательную операцию на месте частичного обрушения дома в Нижнем Тагиле завершили. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По их данным, всего в результате ЧП пострадали 16 человек. Еще четверых спасти не удалось.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром в четверг, 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.

2 августа стало известно, что из-под завалов дома спасли семь детей и восемь взрослых. На месте происшествия 24 раза психологи МЧС России оказали помощь.