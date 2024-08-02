Карл III съел у Макрона омаров на полмиллиона евро

Президент Франции Макрон потратил полмиллиона евро на ужин с Карлом III

Ужин Карла III c президентом Франции Эммануэлем Макроном обошелся французской казне в полмиллиона евро. Об этом пишет BBC News.

Согласно информации французского аудиторского ведомства, на пышный ужин с омарами для короля Карла III, который прошел в сентябре 2023 года во время визита монарха во Францию, канцелярия президента Макрона потратила 475 тысяч евро (43,8 миллиона рублей).

Прием проходил в Версальском дворце. Из общей суммы более 165 тысяч евро (15,2 миллиона рублей) ушло на еду, напитки обошлись в 40 тысяч евро (3,7 миллиона рублей). Гости, среди которых были не только Карл III c королевой Камиллой, но и актер Хью Грант, футбольный менеджер Арсен Венгер и солист Rolling Stones Мик Джаггер, поужинали голубыми омарами и крабами, бресским цыпленком и грибным гратеном. Кроме этого, их угощали сырами, в том числе французским «Комте» и британским «Стичелтон Блю». А на десерт подали розовые макаруны с кремом из лепестков роз, малины и личи.

В ежегодном отчете Счетная палата Франции отметила, что увеличение расходов на государственные приемы в 14 процентов способствовало дефициту бюджета президентской канцелярии. Дефицит составил 8,3 миллиона евро (765,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что король Карл III перестал общаться с принцем Гарри. По словам инсайдера, монарх игнорирует звонки и письма младшего сына.