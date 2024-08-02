Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Феликс Оже-Альяссим
0:2
Завершен
Карлос Алькарас
Олимпиада (м)
Новак Джокович
2:0
Завершен
Лоренцо Музетти
Олимпиада (м)
Франция
71:85
Завершен
Германия
Олимпийские игры (м)|Группа B. 1-й тур
Акрон
Сегодня
15:00 (Мск)
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
Зенит
Сегодня
17:30 (Мск)
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|3-й тур
23:56, 2 августа 2024Спорт

Китай сохранил лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024

Китай сохранил лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже

Фото: Ann Wang / Reuters

Сборная Китая сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 23 комплекта наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Лун Даои и Ван Цзунюань победили в прыжках в воду с синхронного трехметрового трамплина, а бадминтонисты Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн взяли медаль высшего достоинства в миксте. Теперь в активе сборной Китая 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

На второе место вышла сборная Франции, у которой 11 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают австралийцы, у них также 11 наград высшего достоинства, шесть серебряных медалей и пять бронзовых.

Олимпиада завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Туареги назвали число погибших бойцов ЧВК «Вагнер»

      На Украине памятник Ленину переделали в статую Шевченко

      Зеленский заявил о критической ситуации для ВСУ на одном направлении

      СМИ сообщили о взятых в Нигере в заложники россиянах

      В Англии произошли столкновения правых активистов с полицией

      Госдеп расстался с одним из борцов с Россией

      Кара-Мурза назвал несправедливыми санкции Запада против России

      Украинские власти во время военного положения обратили внимание на итальянскую оперу

      Савельев отказался признавать вину по делу о подготовке убийства

      На Украине заявили о подготовке ВСУ к уничтожению Крымского моста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше