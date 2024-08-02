Китай сохранил лидерство в медальном зачете Олимпиады-2024 в Париже

Сборная Китая сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 23 комплекта наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Лун Даои и Ван Цзунюань победили в прыжках в воду с синхронного трехметрового трамплина, а бадминтонисты Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн взяли медаль высшего достоинства в миксте. Теперь в активе сборной Китая 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

На второе место вышла сборная Франции, у которой 11 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают австралийцы, у них также 11 наград высшего достоинства, шесть серебряных медалей и пять бронзовых.

Олимпиада завершится 11 августа. Россияне выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.