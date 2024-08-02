В Госдуме назвали предательством семьи идею о содержании детей родителями до 23 лет

Депутат Останина осудила идею обязать родителей содержать детей до 23 лет

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала идею обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время их учебы по образовательным программам очной формы. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудила это предложение, назвав его предательством семьи.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР вносят в Думу проект, обязывающий родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. В пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов суд будет устанавливать их в твердой денежной сумме. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Право на алименты прекращается при окончании обучения, отчислении или достижении возраста 23 лет.

«Я видела сообщения о том, что такая инициатива появилась. (...) Освобождать государство полностью от своей обязанности заботиться о гражданах, особенно молодежи, — это подставить подножку семьям с детьми, потому что сегодня студенческая стипендия (...) не позволяет даже выживать», — объяснила Останина.

Закон о том, чтобы полностью обязать родителей [содержать совершеннолетних детей] и полностью освободить государство [от этой функции], то мне думается, что в год семьи — это предательство семьи Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи

В июле первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. По ее мнению, инициатива улучшит материальное состояние студентов. Кроме того, рост стипендии положительно повлияет на качество образования.