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11:49, 2 августа 2024Россия

В Госдуме назвали предательством семьи идею о содержании детей родителями до 23 лет

Депутат Останина осудила идею обязать родителей содержать детей до 23 лет

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина прокомментировала идею обязать родителей содержать своих детей до 23 лет во время их учебы по образовательным программам очной формы. В разговоре с «Лентой.ру» депутат осудила это предложение, назвав его предательством семьи.

Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР вносят в Думу проект, обязывающий родителей содержать детей до 23 лет во время учебы по очной форме. В пояснительной записке отмечается, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов суд будет устанавливать их в твердой денежной сумме. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. Право на алименты прекращается при окончании обучения, отчислении или достижении возраста 23 лет.

«Я видела сообщения о том, что такая инициатива появилась. (...) Освобождать государство полностью от своей обязанности заботиться о гражданах, особенно молодежи, — это подставить подножку семьям с детьми, потому что сегодня студенческая стипендия (...) не позволяет даже выживать», — объяснила Останина.

Закон о том, чтобы полностью обязать родителей [содержать совершеннолетних детей] и полностью освободить государство [от этой функции], то мне думается, что в год семьи — это предательство семьи

Нина Останинаглава комитета Госдумы по защите семьи

В июле первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности. По ее мнению, инициатива улучшит материальное состояние студентов. Кроме того, рост стипендии положительно повлияет на качество образования.

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      Кирилл Садовский
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