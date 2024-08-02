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01:03, 2 августа 2024Ценности

«Лучшая модель 2023 года» снялась в мокром бикини

26-летняя американская супермодель Анок Яй снялась в мокром бикини на отдыхе

Фото: @anokyai

Американская супермодель южносуданского происхождения Анок Яй снялась в крошечном купальнике на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Манекенщица, признанная лучшей моделью 2023 года, поделилась серией снимков, где позировала на фоне моря и яхт. Она предстала перед камерой в мокром белом бикини, которое состояло из вязаного топа с треугольными чашками и V-образных трусов.

Также 26-летняя знаменитость распустила волосы и повязала на голову розовый платок. Кроме того, она надела солнцезащитные очки с черными линзами и продемонстрировала серебристое украшение для пирсинга в пупке.

В декабре 2023 года сообщалось, что Анок Яй стала лучшей моделью года по версии сайта Models.com.

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      Карина Черных
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