Объявлена лучшая модель 2023 года

Анок Яй стала лучшей моделью 2023 года по версии сайта Models.com

Американская фотомодель Анок Яй стала лучшей моделью 2023 года по версии Models.com. Итоги конкурса объявили на официальном сайте портала.

26-летняя манекенщица оказалась первой в списке после подсчета голосов профессионального жюри, в которое вошли известные фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты. Читатели сделали аналогичный выбор, также проголосовав за Яй. Известно, что модель сотрудничала с многочисленными люксовыми брендами, такими как Prada и Estée Lauder.

Второе место, по мнению экспертов модной индустрии, заняла американская фотомодель Палома Эльсессер. В свою очередь интернет-пользователи проголосовали за американскую манекенщицу палестинско-голландского происхождения Беллу Хадид.

В то же время среди мужчин лидерами стали Кит Батлер и Матье Симоно, разделив первое место в упомянутой категории благодаря голосам специалистов и пользователей сети.

В декабре 2022 года лучшей моделью была названа Белла Хадид. Второе место заняла итальянская топ-модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо Виктория Черетти.