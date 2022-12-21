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20:50, 21 декабря 2022Ценности

Объявлена лучшая модель 2022 года

Белла Хадид стала лучшей моделью 2022 года по версии сайта Models.com
Белла Хадид

Белла Хадид. Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Американская манекенщица палестинско-голландского происхождения Белла Хадид стала лучшей моделью 2022 года по версии Models.com. Итоги конкурса объявили на официальном сайте портала.

Модель оказалась первой в рейтинге после подсчета голосов профессионального жюри, в которое вошли известные фотографы, дизайнеры, редакторы и стилисты. Аналогичный выбор сделали и интернет-пользователи. Известно, что 27-летняя знаменитость снималась в рекламных кампаниях таких популярных мировых брендов, как Balenciaga, Adidas, Victoria's Secret, Miu Miu и Isabel Marant.

Второе место, по мнению экспертов модной индустрии, заняла итальянская топ-модель Виктория Черетти. Читатели, в свою очередь, проголосовали за южносуданско-австралийскую манекенщицу Адут Акеч.

В категории «Прорыв года» победила грузинская модель Матильда Гварлиани. 22-летняя манекенщица принимала участие в модных показах Fendi, Chanel, Carolina Herrera и Rokh.

В ноябре редакторы американской версии журнала GQ также назвали Беллу Хадид самой стильной знаменитостью в мире. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу, в том числе благодаря умению правильно носить мужскую одежду.

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Екатерина Ештокина
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