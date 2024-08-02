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11:49, 2 августа 2024Россия

Множество частей боеприпасов обнаружили в зеленой зоне Севастополя

Развожаев сообщил о множестве суббоеприпасов в зеленой зоне Севастополя

Кадр: Telegram-канал Михаила Развожаева

Множество частей боеприпасов на данный момент находится в кустах и траве в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займет больше времени», — написал он.

В связи с этим, добавил глава города, было принято решение о продлении срока перекрытия дороги до 16:00 по местному времени.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь в ночь на пятницу, 2 августа. В городе объявляли баллистическую угрозу, а затем сообщалось о поражении нескольких воздушных целей. На улице Симонка в Севастополе фугасная часть ракеты ATACMS пробила крышу девятиэтажного дома и застряла на техническом этаже, часть суббоеприпасов от сбитой АTACMS упала на проспекте Генерала Острякова.

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      Никита Абрамов
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