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16:03, 2 августа 2024Экономика

Москвичам назвали время окончания дождей

Синоптик Шувалов: период с ежедневными осадками в столице подходит к концу

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Период с ежедневными осадками подходит к концу, однако осадки в столице прекратятся не сразу. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Вероятность осадков в субботу, 3 августа, весьма велика. К тому же, дожди вероятны и в воскресенье, 4 августа. Вероятность дождей велика и в начале следующей недели, однако после осадки закончатся. С уходом дождей начнут рассеиваться облака, что приведет к росту температуры. Столбики термометров слегка повысятся, до 22-24 градусов тепла в выходные, а после них — до 24-26 градусов. «Не жарко и не холодно, поэтому при отсутствии дождей в городе установится очень комфортная погода», — резюмировал синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что классическое бабье лето придет в Москву в сентябре. Август же в целом будет чуть теплее климатической нормы, однако аномальной жары, как в июне и июле, жителям столицы ждать не стоит.

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      Мария Черкасова
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