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15:05, 2 августа 2024Экономика

Москвичам пообещали дождливые выходные

Синоптик Позднякова: 3 и 4 августа в Москве ожидаются дожди

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В выходные, 3 и 4 августа, в Москве ожидаются дожди. Такую погоду пообещала жителям столицы ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишут «Известия».

По словам метеоролога, в выходные будет больше прояснений, чем в будние дни. Днем в субботу и воскресенье воздух прогреется до плюс 23-24 градусов Цельсия и вернется к климатической норме, отметила Позднякова.

Пройдут кратковременные дожди: в субботу они будут слабыми, а к воскресенью — усилятся. Ночью ожидается плюс 14-16 градусов, добавила синоптик.

Ранее россиянам рассказали, что купальный сезон в столичном регионе подходит к концу. Водоемы Центральной России уже остыли до нижнего предела комфортных температур для этого показателя. Самыми теплыми сейчас являются реки Ока и Москва у Коломны — температура воды там составляет около 22 градусов тепла. В остальных водоемах поверхностный слой воды остыл до 16-20 градусов тепла.

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      Нина Ташевская
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