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20:13, 2 августа 2024Из жизни

Муж и жена станцевали от радости из-за тюремного заключения суррогатной матери их ребенка

В США пара с разницей в возрасте 37 лет наняла наркозависимую суррогатную мать

Кадр: @oliver6060 / TikTok

Муж и жена из США с разницей в возрасте 37 лет рассказали, что суррогатная мать их ребенка попала в тюрьму из-за наркотиков. Об этом пишет The Sun.

63-летняя Шерил Макгрегор и ее 23-летний партнер, Куран Маккайн объявили в мае, что ждут общего ребенка. После нескольких неудачных попыток нанятая ими суррогатная мать все же забеременела. В конце июля Макгрегор выложила видео в TikTok с подписью: «Мы, потому что наша суррогатная мать заключена в тюрьму, и у нашего ребенка стало больше шансов жизнь». В нем пара танцует с улыбками на лицах.

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Позже муж и жена признались, что не знали о наркозависимости нанятой ими в качестве суррогатной матери женщины, но отметили, что настроены оптимистично. Маккайн уверен, что Бог даст им здорового ребенка. Они сказали, что порадовались тюремному заключению суррогатной матери только потому, что теперь у нее нет доступа к наркотикам. Пара призвала подписчиков молиться за их дочь, которая должна появиться на свет в конце декабря.

Ранее Макгрегор ответила на сомнения комментаторов в том, что сможет воспитать будущего ребенка. Она подчеркнула, что вырастила уже семерых детей, поэтому не может разделить скептицизм окружающих.

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      Юлия Юткина
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