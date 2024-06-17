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09:12, 17 июня 2024Из жизни

Пара с разницей в возрасте в 37 лет пожаловалась на сложности в браке из-за секса

Фото: Alp Cem / Pixabay

26-летний мужчина и 63-летняя женщина, состоящие в браке, пожаловались на сложности в отношениях, которые возникли у них из-за недостатка секса. Об этом пишет Daily Star.

Пара с разницей в 37 лет из США сыграла свадьбу и решила завести ребенка. Поскольку Шерил Макгрегор уже стара для вынашивания младенца, супруги решили воспользоваться услугами суррогатной матери. О всех событиях личной жизни пара подробно рассказывает у себя в блоге.

Муж Макгрегор Куран Маккайн должен был стать донором спермы для зачатия их будущего ребенка, поэтому ему нельзя было часто заниматься сексом. По словам женщины, раньше половые акты у пары случались каждую ночь, иногда — даже дважды. Из-за обстоятельств это количество уменьшилось. «Стресс и недостаток интимной близости действительно начали влиять на наш брак», — призналась Макгрегор. Все вернулось в норму, когда суррогатная мать супругов забеременела. Пара ждет младенца уже восемь месяцев.

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Несмотря на скептицизм окружающих, Макгрегор не сомневается, что сможет воспитать ребенка: она уже вырастила семерых детей. Они в свою очередь не поддерживают желание матери. Так, шесть детей Макгрегор перестали с ней общаться, когда она начала отношения с Маккайном.

Комментаторы ее блога также предположили, что женщина просто не доживет до того момента, когда ее младшему ребенку исполнится 18 лет. На это Макгрегор ответила, что будущее не зависит от возраста и не определяется им. В пример она привела собственную мать, дожившую до 100 лет.

В этом же месяце Маккайн и Макгрегор поделились подробностями их интимной жизни. Выяснилось, что женщина лишила Маккайна девственности.

Ранее сообщалось, что мужчина начал отношения с женщиной старше его на 23 года. Он стал учителем партнерши в постели и влюбил ее в секс.

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      Алиса Дмитриева
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