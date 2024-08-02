На территории мэрии крупного города изъяли 400 килограммов наркотиков

В Таиланде полицейские изъяли 400 кг метамфетамина на парковке мэрии Мукдахана

В Таиланде наркополицейские изъяли сотни килограммов метамфетамина на парковке мэрии крупного города в провинции Мукдахан. Об этом сообщает The Thaiger.

Операция по задержанию наркоторговцев состоялась вечером 31 июля. У правоохранителей появились сведения, что преступники условились доставить наркотики на стоянку мэрии города Мукдахан, а оттуда перевести их в провинции Центрального Таиланда. В двух шагах от входа в офис главы города были схвачены четверо преступников в возрасте от 19 до 34 лет. Во время обыска их автомобиля полицейские обнаружили упаковки с наркотиками общим весом около 400 килограммов.

Подозреваемые уже признались, что перевозили метамфетамин в соседние провинции, а территорию мэрии использовали в качестве перевалочного пункта. Кроме того, они оказались ячейкой более крупной сети поставок наркотиков и теперь дают показания против подельников.

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