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23:56, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине памятник Ленину переделали в статую Шевченко

«Страна.ua»: в Житомирской области памятник Ленину переделали в статую Шевченко

Фото: Lian Begett / Unsplash

На Украине в рамках декоммунизации переделали памятник основателю СССР и революционеру Владимиру Ленину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Статуя вождя пролетариата была переделала в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ленину приделали усы и брови, изменили форму носа, а также добавили шарф.

Это произошло в селе в Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, заключающийся в сносе советских памятников и переименовании улиц, начался на Украине в 2015 году.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса связанных с Россией памятников. По его словам, монументы русского поэта Александра Пушкина и князя Михаила Воронцова являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.

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      Артём Верейкин
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