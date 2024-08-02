На Украине памятник Ленину переделали в статую Шевченко

«Страна.ua»: в Житомирской области памятник Ленину переделали в статую Шевченко

На Украине в рамках декоммунизации переделали памятник основателю СССР и революционеру Владимиру Ленину. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

Статуя вождя пролетариата была переделала в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ленину приделали усы и брови, изменили форму носа, а также добавили шарф.

Это произошло в селе в Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, заключающийся в сносе советских памятников и переименовании улиц, начался на Украине в 2015 году.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса связанных с Россией памятников. По его словам, монументы русского поэта Александра Пушкина и князя Михаила Воронцова являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.