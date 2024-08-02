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00:37, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине резко ответили мэру Одессы на слова про обнуление города

Кипер: в Одессе не место улицам в честь людей, которые воспевали СССР

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Одессе не место улицам, названным в честь людей, которые воспевали СССР, заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук пути медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», — говорится в публикации.

Кипер подчеркнул, что Одесса «есть и остается украинским городом, который создавали, строили и развивали украинцы». Тем, кому «хочется прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями», он предложил съездить в Москву и Уфу.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что переименование исторических улиц обнуляет город. Он отметил, что «исходя из логики "деколонизаторов"», нужно «отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом».

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      Сергей Грехов
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