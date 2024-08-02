На Украине вынесли приговор поджигателю 10 машин ВСУ

Поджигателя 10 машин ВСУ приговорили к 8 годам лишения свободы

В Киеве суд приговорил мужчину, поджегшего 10 машин военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщил офис генпрокурора Украины в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщает, что мужчина с сентября 2022 года по август 2023 года на территории лесного массива в столице поджег 10 автомобилей ВСУ или тех, которые имели символику вооруженных формирований. Мужчина пытался поджечь еще три машины, но ему это не удалось. В результате его действий были повреждены находившиеся рядом автомобили гражданских лиц.

Ранее на Украине задержали бросившего коктейль Молотова в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Задержанным оказался молодой человек 17 лет, свои действия он снимал на телефон.

До этого на Украине нашли способ защиты микроавтобусов от поджогов. Владельцы микроавтобусов начали клеить на стекла своих транспортных средств надпись «не ТЦК».