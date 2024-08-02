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15:13, 2 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продвижении российских сил на изюмском направлении

Командир батальона ВСУ Фокин: ВС РФ продвигаются на изюмском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска продвигаются на изюмском направлении. Это признал командир штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (ОШБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фокин, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Там у врага есть успех. Причем достаточно существенный — враг продвигается вглубь нашей обороны по левому флангу», — заявил он.

Фокин добавил, что войска России продвигаются в районе Макеевки Луганской народной республики (ЛНР).

1 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на северском направлении сложилась сложная ситуация для Киева. По словам главкома, он работал трое суток на восточном фронте, в бригадах, размещенных на харьковском и торецком направлениях. Сырский отметил, что российские войска активно применяют артиллерию и проводят штурмы на северском направлении.

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      Кристина Есикова
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