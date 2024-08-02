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05:00, 2 августа 2024Из жизни

Официантка «мужского ресторана» показала свои огромные чаевые

Фото: Igal Ness / Unsplash

Официантка одного из самых популярных «мужских ресторанов» похвасталась огромными чаевыми и рассказала о неприятных клиентах. На ее пост в социальной сети обратило внимание издание Daily Star.

23-летняя Майя Мари работает в одном из ресторанов сети Hooters, которые также называют «бресторанами». Их отличительной особенностью является то, что официантками там работают исключительно девушки, которые носят обтягивающую одежду или вовсе обслуживают клиентов в бикини.

Мари выложила в соцсети видео, в котором показала пачку денег и заявила, что заработала 449 долларов (38,4 тысячи рублей) чаевых всего за полсмены. Кроме того, она сняла своего «самого большого поклонника». «Я каждый раз добираюсь сюда час, потому что у тебя потрясающее тело, прекрасный характер, и с тобой можно поболтать о чем угодно», — отрекомендовал клиент Мари.

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При этом девушка рассказала, что, несмотря на отличные заработки, у работы в бресторане есть и минусы. В первую очередь она упомянула некоторых неприятных клиентов. «Я всегда знала, что мужчины довольно странные, но работа в Hooters открыла мне новый уровень этого. Есть такие, с которыми очень некомфортно», — пожаловалась официантка.

Кроме того, она рассказала, что работа в подобном заведении требует постоянно веселиться и радовать клиентов, в каком бы настроении она ни находилась бы на самом деле.

Ранее женщина, признанная лучшей эскортницей Австралии назвала причины популярности секс-услуг. Она заявила, что одной из причин популярности ее профессии является то, что мужчинами не нужно тратить время на ухаживания за ними.

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      Никита Савин
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