Ольга Серябкина показала внешность без макияжа

Певица Ольга Серябкина показала внешность без косметики на видео

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала естественную внешность без косметики. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила видео, в котором сначала предстала без макияжа и с распущенными волосами. При этом она надела полосатые пижамные штаны и белую футболку. Затем визажист нанес звезде макияж и уложил прямые длинные волосы. «Похожа на Кендалл?» — спросила певица у подписчиков.

Пользователи сети, в свою очередь, оценили внешний вид Серябкиной в комментариях под постом. «Очень красиво, но вышла огненная Серябкина», «Ты не похожа ни на кого, ты сама по себе супер», «Очень красивая и без макияжа», — восхитились они.

В июле Ольга Серябкина вышла в свет в заостряющем грудь наряде. Певица посетила мероприятие «Вечерний звук On air» от Hi-Fi-стриминга «Звук» в мини-платье в пайетках, с бежевой вставкой и лифом в виде конусов.