Определились финалисты мужского теннисного турнира на Олимпиаде

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в финале теннисного турнира на ОИ

Определились теннисисты, которые сыграют в финале мужского одиночного турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за золотую медаль вторая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра состоится в воскресенье, 4 августа.

В полуфинале Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в двух сетах (6:4, 6:2). Алькарас также в двух партиях взял верх над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

37-летний Джокович является бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде. 21-летний Алькарас прежде никогда не выступал на Играх.