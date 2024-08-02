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22:16, 2 августа 2024Спорт

Определились финалисты мужского теннисного турнира на Олимпиаде

Новак Джокович и Карлос Алькарас сыграют в финале теннисного турнира на ОИ

Фото: Claudia Greco / Reuters

Определились теннисисты, которые сыграют в финале мужского одиночного турнира на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче за золотую медаль вторая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с испанцем Карлосом Алькарасом, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Игра состоится в воскресенье, 4 августа.

В полуфинале Джокович обыграл итальянца Лоренцо Музетти в двух сетах (6:4, 6:2). Алькарас также в двух партиях взял верх над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (6:1, 6:1).

37-летний Джокович является бронзовым призером Олимпиады-2008 в Пекине в одиночном разряде. 21-летний Алькарас прежде никогда не выступал на Играх.

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      Алексей Гусев
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