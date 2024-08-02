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17:15, 2 августа 2024Спорт

Оставшаяся без медали на ОИ россиянка описала эмоции от серебра соперницы из Белоруссии

Бладцева заявила, что рада за взявшую серебро ОИ белоруску Бордиловскую

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российская спортсменка Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте, описала эмоции от завоевания соперницей из Белоруссии Виолеттой Бордиловской серебряной медали на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит «Чемпионат».

Она отметила, что рада за белоруску, а также добавила, что живет с ней по соседству в Олимпийской деревне. «Кто-то с нами, кто-то раздельно живет из Беларуси. Где были места, туда и поселили», — рассказала Бладцева.

Бладцева на Играх в Париже осталась без медали, она заняла пятое место в финале соревнований. Олимпийской чемпионкой стала британка Брайони Пейдж.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. В Париже выступают 15 россиян и 17 белорусов в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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