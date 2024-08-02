Пенсионерка играла в игру на телефоне и лишилась более десятка миллионов рублей

Жительница Амурской области отдала мошенникам 12 миллионов рублей

Пенсионерка из Амурской области играла в игру на телефоне, в результате чего лишилась более десятка миллионов рублей. Об этом сообщило управление МВД по региону.

В процессе игры женщина увидела рекламу дополнительного дохода. Она перешла по ссылке, после чего связалась с представителем «компании». Поверив в возможность заработка, россиянка перевела мужчине 2,2 миллиона рублей, частично взяв кредит. Позже она смогла вернуть 81 тысячу рублей.

Представитель «компании» также узнал, что женщина продала дачный участок за 9,5 миллиона рублей. Он предложил отдать ему всю сумму и увеличить «прибыль». Чтобы банки не заблокировали перевод из-за подозрительной активности, женщине пришлось самой прилететь в Москву и передать деньги мошеннику. В итоге он рассказал пенсионерке, что та якобы заработала 49 тысяч рублей. Однако она не смогла вывести эти деньги.

Женщина поняла, что ее обманули, только после того, как связалась с другим «сотрудником», который предложил ей снова взять кредит. После пенсионерка обратилась в полицию. Было заведено уголовное дело. Общая сумма ущерба составила 12 миллионов рублей.

Ранее 69-летняя жительница Енисейска в Красноярском крае лишилась квартиры, потому что подписала документы не глядя. Женщина собиралась уменьшить ставку ежемесячного платежа в компании, где ранее взяла кредит. Однако в итоге расписалась в документах о купле-продаже квартиры.