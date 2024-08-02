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13:05, 2 августа 2024Мир

Песков раскрыл важное для освобождения россиян жесткое требование Путина

Песков: освободить россиян позволило требование Путина обменивать американцев

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Освободить россиян помогло жесткое требование президента России Владимира Путина обменивать, а не выдавать осужденных американцев. Это требование раскрыл пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Жесткая позиция все-таки дала свои результаты, и наши люди вернулись на свою родину благодаря такой позиции», — сказал официальный представитель Кремля.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев

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      Семен Александров
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