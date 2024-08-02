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22:43, 2 августа 2024Россия

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились

Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле завершились

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Поисково-спасательные работы на месте обрушения жилого дома в Нижнем Тагиле завершились. Об этом сообщает ТАСС.

«Людей под завалами больше нет», — уточнил собеседник агентства из оперативных служб.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел в четверг, 1 августа. В результате случившегося обрушились два подъезда, были разрушены минимум 25 квартир.

Ранее стало известно, что одиннадцать пострадавших при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле находятся в больницах, среди них пятеро несовершеннолетних.

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      Маргарита Пименова
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