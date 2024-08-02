Появились данные о состоянии пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле

В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Одиннадцать пострадавших при обрушении двух подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле по-прежнему находятся в больницах, среди них пятеро несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

Он уточнил, что состояние пяти человек, включая двоих детей, оценивается как тяжелое. Еще пять пострадавших получили помощь амбулаторно, рассказал Кузнецов.

Ранее стало известно, что жертвами обрушения дома стали восемь человек. По данным МЧС России, спасти удалось 15 человек, в том числе 7 детей.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел в четверг, 1 августа. В результате случившегося обрушили два подъезда и оказались разрушены минимум 25 квартир.