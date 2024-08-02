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16:34, 2 августа 2024Россия

Последние перед задержанием сенатора Савельева минуты заседания Совфеда попали на видео

На видео из Совфеда попали последние минуты перед задержанием сенатора Савельева

На трансляцию из зала заседания Совета Федерации попали последние минуты перед задержанием сенатора Дмитрия Савельева. Видео опубликовано на странице Совфеда на хостинге Rutube.

На выложенных кадрах видно, что в конце заседания спикер Совфеда Валентина Матвиенко обратилась к сенаторам с благодарностью за проделанную работу, и те в ответ аплодисментами поблагодарили председателя верхней палаты парламента. В тот момент, когда Матвиенко передавали букет цветов, в зал заседания вошел генеральный прокурор России Игорь Краснов. Он улыбнулся, произнес несколько слов, обошел сенаторов и спустился по лестнице. Савельев также попал на снятые операторами Совета Федерации кадры. После этого трансляция оборвалась.

Известно, что после этого Валентина Матвиенко зачитала постановление о снятии неприкосновенности с Дмитрия Савельева, тот покинул зал и на выходе был задержан.

Сенатор Андрей Клишас заявил, что все требования закона при лишении Савельева неприкосновенности были соблюдены.

По предварительной информации, задержание члена Совфеда связано с уголовным делом об организации покушения на бывшего бизнес-партнера политика, который растратил деньги связанной с Савельевым компании и оказался в колонии. Именно в колонии якобы и должно было состояться покушение на партнера сенатора.

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      Марк Леонов
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