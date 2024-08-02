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22:17, 2 августа 2024Силовые структуры

Появилась неожиданная деталь о семейном положении сенатора Савельева

Суд: сенатор Савельев указал в документах, что не женат
Сенатор Дмитрий Савельев

Сенатор Дмитрий Савельев. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сенатор Дмитрий Савельев, обвиняемый в подготовке убийства, указал в документах, что не женат. Неожиданная деталь о семейном положении сенатора содержится в постановлении Басманного суда Москвы, который отправил мужчину в СИЗО на два месяца, передает ТАСС.

«Фактически проживающего по адресу Московская область, Одинцовский городской округ, деревня Таганьково не женатого, имеющего одного несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимого, работающего сенатором Российской Федерации, обвиняемого», — говорилось в зачитанном судьей постановлении об аресте.

В биографии сенатора указано, что он женат и у него пять детей.

Днем 2 августа СМИ распространяли новости про семью сенатора, в частности, его супруга Ольга заявила, что находится с детьми в другой стране. Она также рассказала, что семья готовилась ко дню рождения политика — в субботу, 3 августа, ему исполняется 56 лет.

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      Марина Совина
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