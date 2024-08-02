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19:56, 2 августа 2024Россия

Семья сенатора Савельева готовилась к его дню рождения в день задержания

Жена и дети сенатора Савельева покупали ему подарок в момент задержания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Жена и дети сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в момент его задержания отправились покупать ему подарок ко дню рождения. В субботу, 3 августа, ему исполнится 56 лет, пишет РИА Новости.

О своих планах по подготовке к торжеству Ольга Савельева рассказала подписчикам в соцсетях. «Семья выехала за подарками для папы», — сообщила она.

Ранее стало известно, что супруга Савельева активно ведет соцсети, где транслирует роскошную жизнь. Ольга Савельева позиционирует себя как тревел-блогер. Своим подписчикам она рассказывает о путешествиях за границу, об учебе там их с сенатором детей и о дорогих покупках.

2 августа Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева, так как была установлена его причастность к организации расправы над его компаньоном. Сенатора задержали. Сейчас в его доме проходят обыски.

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      Анастасия Алимпиева
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