Семья сенатора Савельева готовилась к его дню рождения в день задержания

Жена и дети сенатора Савельева покупали ему подарок в момент задержания

Жена и дети сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева в момент его задержания отправились покупать ему подарок ко дню рождения. В субботу, 3 августа, ему исполнится 56 лет, пишет РИА Новости.

О своих планах по подготовке к торжеству Ольга Савельева рассказала подписчикам в соцсетях. «Семья выехала за подарками для папы», — сообщила она.

Ранее стало известно, что супруга Савельева активно ведет соцсети, где транслирует роскошную жизнь. Ольга Савельева позиционирует себя как тревел-блогер. Своим подписчикам она рассказывает о путешествиях за границу, об учебе там их с сенатором детей и о дорогих покупках.

2 августа Совет Федерации дал согласие на лишение неприкосновенности Савельева, так как была установлена его причастность к организации расправы над его компаньоном. Сенатора задержали. Сейчас в его доме проходят обыски.