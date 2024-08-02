Дом в Англии, Bentley и учеба за границей. Раскрыты богатства и роскошная жизнь семьи задержанного российского сенатора

Жена задержанного сенатора Савельева сняла на видео свой автомобиль Bentley

У задержанного российского сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, которого подозревают в подготовке заказного убийства, нашли дом в Англии площадью 489 квадратных метров и более десятка гектаров земли в России. По данным СМИ, помимо этого у него имеется квартира площадью 250 квадратных метров в элитном районе Москвы и другая недвижимость.

Стало известно, что на самого сенатора записаны шесть участков земли общей площадью порядка 156 тысяч «квадратов», два дома общей площадью 1579 «квадратов», квартира на 247 «квадратов», гараж, сторожка, баня и доли в нежилых помещениях.

Уточняется, что за 2021 год Савельев официально заработал 178 миллионов рублей, тогда как его супруга Ольга, которая позиционирует себя как тревел-блогер — 60,9 миллиона рублей.

Супруга Савельева оказалась любительницей роскошной жизни, которую она транслирует в соцсети

Журналисты выяснили, что жена сенатора от Тульской области владеет мотоциклом фирмы Harley-Davidson. Кроме того, в 2021 году на ней числился автомобиль Range Rover. При этом не так давно супруга Савельева показывала подписчикам в соцсетях автомобиль Bentley, в который на одном из роликов в ее соцсетях она погружает чемодан премиального бренда Prada. Сам Савельев владеет отечественным автомобилем ВАЗ-2105.

В социальных сетях Ольга делится, что побывала в 60 странах. Она ежедневно транслирует подписчикам свой быт: дорогие покупки, среди которых, кроме всего прочего, оказалась сумка Hermès Birkin стоимостью около одного миллиона рублей, жизнь детей (их в семье пятеро), зарубежные поездки, красивую посуду, походы в рестораны. Так, например, 2 августа, в день задержания мужа, Ольга делилась с подписчиками радостной новостью — вместе с детьми они поехали покупать для главы семейства подарок. 3 августа у него будет день рождения, Савельеву исполнится 56 лет.

Кроме того, семейство Савельевых любит устраивать роскошные праздники. Так, в 2019 году на дне рождения супруги сенатора выступали такие артисты, как Светлана Лобода, Иван Дорн и Дима Билан. Такое торжество обошлось семье примерно в 10 миллионов рублей.

Сама Савальева сообщила, что муж просил ее не приезжать в Москву. Она пояснила, что находилась за границей, так как там учатся дети.

Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то Ольга супруга сенатора Дмитрия Савельева

Сенатора Дмитрия Савельева задержали на выходе из зала заседаний Совета Федерации в пятницу, 2 августа. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству — в августе прошлого года на почве личной неприязни он планировал расправиться с компаньоном по фамилии Ионов, пока тот находился в СИЗО. Савельев хотел найти киллера и за выполненное «задание» заплатить ему 100 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете, Савельев и Ионов были соучредителями компании по производству инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. По данным СМИ, Савельев передавал Ионову деньги на развитие бизнеса, но позже оказалось, что тот решил оставить у себя 1,6 миллиона рублей. Компаньона сенатора приговорили к 2,5 года колонии общего режима за растрату.

На данный момент в доме сенатора в Одинцово проходят обыски. Там же находятся его супруга и сыновья. Членство Савельева в «Единой России» после информации о задержании было приостановлено, он снят со всех партийных постов.